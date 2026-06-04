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ABD'nin ticari ham petrol stokları 8 milyon varil azaldı

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ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 8 milyon varil azalarak 433 milyon 700 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi 2,9 milyon varil düşüş yönündeydi. Stratejik stoklar da 8 milyon varil azaldı. Benzin stokları 3,4 milyon varil artarken, günlük ham petrol üretimi 8 bin varil düştü.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 8 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 8 milyon varil azalışla 433 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 8 milyon varil azalarak 357 milyon 100 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 3 milyon 400 bin varil artışla 215 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 23-29 Mayıs haftasında 8 bin varil azalarak 13 milyon 707 bin varile düştü.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 1 milyon 186 bin varil artışla 6 milyon 397 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 1 milyon 434 bin varil yükselişle 5 milyon 874 bin varil oldu.

EIA'nın "Mayıs 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 650 bin varil olması bekleniyor.???????

Kaynak: AA / Duygu Alhan
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