ABD'nin ticari ham petrol stokları 3,3 milyon varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 3,3 milyon varil azalarak 441,7 milyon varile geriledi. Stratejik petrol stokları da 9,1 milyon varil düşüşle 365,1 milyon varil oldu. Günlük ham petrol üretimi ise 13,7 milyon varile yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azalışla 441 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 800 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da yaklaşık 9 milyon 100 bin varil azalarak 365 milyon 100 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 600 bin varil azalışla 211 milyon 600 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 16-22 Mayıs haftasında 13 bin varil artarak 13 milyon 715 bin varile ulaştı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 803 bin varil azalışla 6 milyon 212 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 164 bin varil azalışla 4 milyon 440 bin varil oldu.

EIA'nın "Mayıs 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 650 bin varil olması bekleniyor.???????

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
