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Amazon'a Reklam Dolandırıcılığı Davası

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NEW ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile 20'nin üzerinde eyalet, "reklam verenleri yanıltarak milyarlarca dolar gelir elde ettiği" iddiasıyla Amazon'a dava açtı.

NEW ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile 20'nin üzerinde eyalet, "reklam verenleri yanıltarak milyarlarca dolar gelir elde ettiği" iddiasıyla Amazon'a dava açtı.

FTC ile aralarında California, Florida ve New York'un da yer aldığı 22 eyalet, Amazon'a karşı dava dilekçesini Washington eyaletindeki federal mahkemeye sundu.

Dilekçede, Amazon'un e-ticaret platformundaki reklam açık artırmalarında yaklaşık 1,2 milyon reklam vereni gizlice ve sistematik olarak fazla ücretlendirdiği iddia edildi.

Şirketin 2018 yılında açık artırma stratejisini değiştirerek "rezerv fiyatlandırma" algoritmaları ile açık artırma sonuçlarının üzerine gizli ek ücretler ekleyerek fiyatları yapay olarak yükselttiği öne sürülen dilekçede, reklam verenlerin durumu fark etmelerini önlemek amacıyla sistemin kasıtlı olarak gizlendiği kaydedildi.

Dilekçede, Amazon'un, "gizli ek ücretler" kullanarak reklam verenlerden 20 milyar dolardan fazla gelir elde etmiş olabileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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