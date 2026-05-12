ABD'de Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin "küresel tarife" kararını geçici olarak durdurdu

NEW ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, Uluslararası Ticaret Mahkemesinin Başkan Donald Trump'ın "122. Madde" uyarınca uygulamaya koyduğu küresel gümrük vergilerine karşı verdiği kararı geçici olarak durdurdu.

Başkent Washington'daki Federal Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Maddesi uyarınca uyguladığı yüzde 10'luk küresel tarifelerin aleyhindeki alt mahkeme kararının geçici olarak durdurulmasına hükmetti.

Böylece, Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla üç ithalatçı açısından uygulanması engellenen söz konusu gümrük vergilerinin nihai karar verilene kadar yürürlükte kalmasının önü açıldı.

New York'taki Uluslararası Ticaret Mahkemesi, 7 Mayıs'ta bazı eyaletler ve şirketlerin küresel gümrük tarifelerine karşı açtığı davada kararını açıklamıştı.

Kararda, 20 Şubat 2026 tarihli "Temel Uluslararası Ödemeler Sorunlarını Ele Almak Amacıyla Geçici İthalat Ek Vergisi Uygulanması" isimli başkanlık bildirisinin hukuka aykırılık gerekçesiyle geçersiz olduğu kaydedilmişti.

Washington eyaleti ile Burlap and Barrel ve Basic Fun şirketleri olmak üzere üç ithalatçı için bildirinin uygulanmasının durdurulmasına karar verilirken, söz konusu davacıların ödediği 122. Madde kapsamındaki gümrük vergilerinin, yasal faiziyle birlikte iade edilmesine hükmedilmişti.

Trump yönetimi, 8 Mayıs'ta Uluslararası Ticaret Mahkemesinin kararına itiraz etmek üzere Federal Temyiz Mahkemesine başvurmuştu.