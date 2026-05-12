Haberler

ABD'de Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin "küresel tarife" kararını geçici olarak durdurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Donald Trump'ın uyguladığı %10'luk küresel gümrük vergilerine karşı verilen alt mahkeme kararını geçici olarak durdurdu. Böylece, Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin kararına itiraz eden Trump yönetimi, gümrük vergilerinin yürürlükte kalmasını sağladı.

NEW ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, Uluslararası Ticaret Mahkemesinin Başkan Donald Trump'ın "122. Madde" uyarınca uygulamaya koyduğu küresel gümrük vergilerine karşı verdiği kararı geçici olarak durdurdu.

Başkent Washington'daki Federal Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Maddesi uyarınca uyguladığı yüzde 10'luk küresel tarifelerin aleyhindeki alt mahkeme kararının geçici olarak durdurulmasına hükmetti.

Böylece, Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla üç ithalatçı açısından uygulanması engellenen söz konusu gümrük vergilerinin nihai karar verilene kadar yürürlükte kalmasının önü açıldı.

New York'taki Uluslararası Ticaret Mahkemesi, 7 Mayıs'ta bazı eyaletler ve şirketlerin küresel gümrük tarifelerine karşı açtığı davada kararını açıklamıştı.

Kararda, 20 Şubat 2026 tarihli "Temel Uluslararası Ödemeler Sorunlarını Ele Almak Amacıyla Geçici İthalat Ek Vergisi Uygulanması" isimli başkanlık bildirisinin hukuka aykırılık gerekçesiyle geçersiz olduğu kaydedilmişti.

Washington eyaleti ile Burlap and Barrel ve Basic Fun şirketleri olmak üzere üç ithalatçı için bildirinin uygulanmasının durdurulmasına karar verilirken, söz konusu davacıların ödediği 122. Madde kapsamındaki gümrük vergilerinin, yasal faiziyle birlikte iade edilmesine hükmedilmişti.

Trump yönetimi, 8 Mayıs'ta Uluslararası Ticaret Mahkemesinin kararına itiraz etmek üzere Federal Temyiz Mahkemesine başvurmuştu.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerçin Yavuz:

İnsan bu durumlara bakınca geçmiş dönemleri özlüyor biliyorsun eskiden böyle gidip gelişler olmazdı daha düzenli bir şeyler vardı devlet bir şey derse o olurdu tartışılmazdı herkes yerinde bilirdi ne yapacağını şimdi hukuk diye bir şey var ama gerçekten işliyor mu işlemiyorsa boş mevzu bence

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSami Kaplan:

Yahu bunlar dava açıp itiraz etmeleri bizim açımızdan ne değiştirir ki sonda her zaman güçlü olanın sözü geçiyor zaten alt mahkeme de temyiz de fark etmiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHikmet Ekin Polat:

Abi bu da ne ya ?? Mahkemeler gidip gelip duruyorsa o zaman yasalar neye yaradı açıkçası ?? Atatürk'ün zamanında böyle karışıklıklar olmuyordu çünkü sistem net ve açıktı ?? Umarım temyiz mahkemesi doğru karar verir ve hukuk devleti işler gibi işlemeye başlar ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Arda Turan hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın yıldızını istiyor

Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın yıldızını istiyor
Arda Güler ve Kenan Yıldız takım arkadaşı olma yolunda

Arda'nın yanına bir Türk daha!
İngiltere’den sürpriz Hürmüz Boğazı hamlesi: Savaş uçakları ve dron savar sistemleri gönderiliyor

Avrupa ülkesinden sürpriz Hürmüz hamlesi: Savaş uçakları havalandı

Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Tarihi ceza! Olaylı maçın faturası belli oldu

Bu saldırının bedeli çok ağır oldu
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...