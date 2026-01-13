Haberler

ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de aralık TÜFE aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,7 ile beklentilere paralel geldi; artışta konut ve gıda öne çıktı. Veri sonrası altın 4.620 doların üzerini test ederken, gümüş ise 87 doların üzerine çıktı.

ABD'de aralık ayı enflasyon verisi beklentilere paralel açıklanırken, veri sonrası gelen alımlarla altın ve gümüşte yükseliş hızlandı ve fiyatlar rekor seviyeleri test etti.

TÜFE AYLIK YÜZDE 0,3, YILLIK YÜZDE 2,7 ARTTI

ABD Çalışma Bakanlığı'na bağlı BLS, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (CPI-U) aralıkta mevsim etkilerinden arındırılmış bazda yüzde 0,3 yükseldiğini açıkladı. Endeks, son 12 ayda ise yüzde 2,7 arttı.

KONUT VE GIDA ÖNE ÇIKTI, ENERJİDE ARTIŞ VAR

Aylık artışta en büyük etkinin yüzde 0,4 yükselen konut (shelter) endeksinden kaynaklandığı belirtildi. Gıda endeksi aralıkta yüzde 0,7 artarken, hem evde tüketilen gıda hem de dışarıda tüketilen gıda endeksleri aynı dönemde yüzde 0,7 yükseldi. Enerji endeksi de aralık ayında yüzde 0,3 arttı.

YUMURTADA SERT DÜŞÜŞ

Gıda kalemlerinde "diğer gıdalar" yüzde 1,6, tahıl ve unlu mamuller yüzde 0,6, meyve-sebze yüzde 0,5, alkolsüz içecekler yüzde 0,4 ve süt ürünleri yüzde 0,9 yükselirken; et, tavuk, balık ve yumurta endeksi yüzde 0,2 geriledi. BLS verisine göre yumurta fiyatları aralıkta yüzde 8,2 düştü.

ENERJİDE DOĞALGAZ YUKARI, BENZİN AŞAĞRI

Enerji grubunda doğalgaz fiyatları aralıkta yüzde 4,4 artarken, benzin endeksi yüzde 0,5 geriledi; elektrik endeksi ise yüzde 0,1 düştü.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 0,2 ARTTI

Gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE (all items less food and energy) aralıkta yüzde 0,2 yükseldi. Aynı dönemde konut endeksi yüzde 0,4 artarken, kira ve "ev sahipliği eşdeğeri kira" kalemleri yüzde 0,3'er yükseldi. Otel konaklama endeksi yüzde 2,9 artış kaydederken, rekreasyon endeksi yüzde 1,2 ile dikkat çekti.

VERİ SONRASI ALTIN VE GÜMÜŞTE REKOR DENEMESİ

Enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesinin ardından güvenli liman talebiyle altın ve gümüşte alımlar hızlandı. Piyasalarda ons altın 4.620 doların üzerine çıkarak rekor bölgeyi test ederken, gümüş de 87 doların üzerini görerek yeni zirve seviyelerine yöneldi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

Trump'tan İran'daki gösterileri daha da alevlendirecek sözler
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap

Başkan adaylığı iddiaları için resmi açıklama
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap

Başkan adaylığı iddiaları için resmi açıklama
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması

Dünyaca ünlü şarkıcıya mide bulandıran suçlama
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur

MHP'nin ağır topundan, bu iki isim için ezber bozan çıkış