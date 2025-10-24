ABD enflasyon verisi açıklandı! İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

ABD'de eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜFE, aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3 artış göstererek beklentilerin altında kaldı. Verinin ardından dolar endeksi gerilerken, altın ve kripto para piyasalarında kısa süreli yükselişler yaşandı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD Çalışma Bakanlığı, federal hükümetin kapanması nedeniyle geciken eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini bugün açıkladı.

Aylık TÜFE: %0,3 (Beklenti: %0,4)

Yıllık TÜFE: %3 (Beklenti: %3,1)

Enerji fiyatları eylülde %1,5 artarken, gıda fiyatlarındaki yükseliş %0,2 ile sınırlı kaldı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA GERİDE KALDI

Volatil gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon da piyasa tahminlerinin gerisinde kaldı.

Aylık çekirdek TÜFE: %0,2 (Beklenti: %0,3)

Yıllık çekirdek TÜFE: %3 (Beklenti: %3,1)

Bu sonuçlar, 28-29 Ekim'de toplanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) için kritik bir gösterge niteliği taşıyor.

PİYASALARIN İLK TEPKİSİ

Verinin açıklanmasıyla dolar endeksi (DXY) 98,85 seviyesinden 98,24'e kadar geriledi, ardından 98,60 seviyesinde dengelenmeye çalıştı.

Altın fiyatları da yükselişle tepki verdi; ons altın 4.061 dolardan 4.092 dolara çıktı, ardından 4.085 dolar civarında işlem gördü.

Bitcoin ise 111 bin dolardan 112 bin doların üzerine çıkarak güçlendi.

BORSA İSTANBUL'DA KISA SÜRELİ YÜKSELİŞ

Yurt içinde Borsa İstanbul güne pozitif seyirle başladı. ABD enflasyonunun beklentilerin altında açıklanmasıyla ilk etapta alımlar hızlansa da, endeks daha sonra yeniden gerileyerek 11 bin puanın altına indi. Saat 15.50 itibarıyla BIST 100 endeksi 10.977 puan seviyesinde işlem gördü.