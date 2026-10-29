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ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,4 büyüyerek piyasa beklentisini aştı

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ABD Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre GSYH, üçüncü çeyrekte yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,4 arttı ve piyasa beklentisi olan yüzde 3,2'yi aştı. Büyümeye yatırım, tüketici ve kamu harcamaları katkı sağlarken ihracattaki düşüş artışı kısmen sınırladı.

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

ABD Ticaret Bakanlığı, bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, GSYH yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,4 arttı.

Piyasa beklentisi, ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 3,2 büyümesi yönündeydi. Ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde yüzde 2,2 büyümüştü.

Ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde büyümesine yatırım, tüketici harcamaları ve kamu harcamalarındaki artış katkı sağlarken ihracattaki düşüş bu artışı kısmen sınırladı. GSYH hesaplamasında negatif etki yapan ithalat da söz konusu dönemde arttı.

İkinci çeyreğe kıyasla büyüme hızının artmasında, yatırımlardaki artışın hızlanması ve kamu harcamalarının yeniden yükselişe geçmesi etkili oldu. Bu gelişmeler, ihracattaki düşüşle kısmen dengelendi. İthalat da üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla daha fazla arttı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de üçüncü çeyrekte yüzde 2,1 arttı.

Piyasa beklentisi kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 3,4 artması yönündeydi. Endeks, ikinci çeyrekte yüzde 5 yükselmişti.

Gıda ve enerji fiyatlarının hesaplama dışında tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2,5 yükseldi.

Beklenti çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yüzde 2,4 artması yönündeydi. Söz konusu endeks ikinci çeyrekte yüzde 3,3 artmıştı.

Kaynak: AA
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