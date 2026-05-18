ABD'den en kırılgan ülkelerin Rus petrolüne geçici olarak erişebilmesine izin

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, en kırılgan durumdaki ülkelerin denizde bekleyen Rus petrolüne geçici olarak erişebilmesini sağlamak amacıyla 30 günlük geçici bir genel lisans çıkarılacağını duyurdu.

Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Hazine Bakanı Bessent, bakanlığın en kırılgan durumdaki ülkelerin, denizde bekleyen Rus petrolüne geçici olarak erişebilmesini sağlamak amacıyla 30 günlük geçici bir genel lisans çıkarılacağını belirtti.

Söz konusu sürenin uzatılmasının ek esneklik sağlayacağını ifade eden Bessent, ihtiyaç duyulması halinde bu ülkelere yönelik özel lisanslar konusunda da birlikte çalışılacağını aktardı.

Bessent, "Bu genel lisans, fiziki ham petrol piyasasının dengelenmesine yardımcı olacak ve petrolün enerji açısından en kırılgan ülkelere ulaşmasını güvence altına alacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Bessent ayrıca, söz konusu düzenlemenin Çin'in indirimli petrolü stoklama kabiliyetini azaltarak mevcut arzın en çok ihtiyaç duyan ülkelere yeniden yönlendirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
