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ABD'de yeni konut satışları mayısta azaldı

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ABD'de yeni konut satışları mayısta aylık yüzde 7,3 azalarak 580 bine geriledi. Piyasa beklentisi 638 bin seviyesindeydi. Yıllık bazda da yüzde 6,8 düşüş yaşandı.

ABD'de yeni konut satışları, mayısta aylık yüzde 7,3 azalarak beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı mayısta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 7,3 azalışla 580 bine geriledi.

Piyasa beklentisi satılan yeni konut sayısının 638 bin olması yönündeydi.

Yeni konut satış sayısı nisanda 626 bin olarak kaydedilmişti.

Ülkede yeni konut satışları mayısta yıllık bazda da yüzde 6,8 azaldı.

ABD'de mayısta satılan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yılın aynı ayına göre yatay seyrederek 424 bin 900 dolar oldu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
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