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ABD'de yeni konut satışları haziranda beklentiyi aştı

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ABD'de yeni konut satışları haziranda aylık %1,6 artışla 628 bin seviyesine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Medyan satış fiyatı ise geçen yıla göre %2,7 düşüşle 398 bin 300 dolara indi.

ABD'de yeni konut satışları, haziranda aylık yüzde 1,6 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı haziranda mevsim etkilerinden arındırılmış yıllıklandırılmış olarak 628 bin seviyesinde gerçekleşti. Satışlar, aylık bazda yüzde 1,6 arttı.

Piyasa beklentisi, yeni konut satış sayısının 609 bin olması yönündeydi.

Yeni konut satışları mayısta yüzde 4,3 azalarak 618 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede yeni konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azaldı.

ABD'de haziranda satılan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azalarak 398 bin 300 dolara geriledi.

Kaynak: AA
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