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ABD'de ÜFE Ocak ayında yüzde 0.3 arttı

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ABD'de Ocak ayı üretici fiyatları yüzde 0.3 ile tahminlerden yüksek bir artış kaydetti. Veri öncesinde Aralıkta yüzde 0.1 gerileyen ÜFE'nin, yüzde 0.1 oranında artması bekleniyordu.

ABD'de üretici fiyatları Ocak ayında tahminlerin üzerinde yüzde 0.3 arttı. Veri öncesinde piyasa, Aralıkta yüzde 0.1 gerileyen ÜFE'nin, yüzde 0.1 oranında artmasını bekliyordu. Bu aynı zamanda son beş ayın en yüksek artış oranı olarak kayıtlara geçti.

Gıda ve enerji maliyetlerini hariç tutan çekirdek ÜFE de tahminlerin üzerinde yüzde 0.5 artış kaydetti. Aralık ayında yüzde 0.1 gerileyen çekirdek ÜFE'nin Ocak ayında yüzde 0.1 artması bekleniyordu. Bu aynı zamanda Temmuz 2023'ten beri görülen en hızlı toparlanma olarak da kayıtlara geçti.

İNŞAAT İZİNLERİ VE KONUT BAŞLANGIÇLARI HIZLI GERİLEDİ

Öte yandan aynı ayda inşaat izinleri ise tahminlerin aksine yüzde 1.5 kayıpla 1.47 milyon adete geriledi. Piyasada, Aralık ayında bir milyon 493 bine yükselen inşaat izinlerinin, yukarı yönlü trendi sürdürerek bir milyon 509 bine çıkması bekleniyordu.

Konut başlangıçları aylık yüzde 14.8 geriledi. Aralıkta görülen yüzde 3.3 artışın ardından Ocakta yüzde 0.9 artış bekleniyordu. Bu Ağustos 2023'ten beri en hızlı düşüşü oldu. Yıllık bazda ise konut başlangıçları bir milyon 331 bin adetle tahminlerden fazla geriledi. Veri öncesinde piyasa beklentileri konut başlangıçlarının bir milyon 562 bin adetten, 1.46 milyon adete gerilemesi yönünde ağırlık kazanıyordu.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Ekonomi

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