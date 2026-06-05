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ABD'de tüketici kredileri nisanda beklentilerin üzerinde arttı

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ABD'de tüketici kredileri, nisan ayında 20,7 milyar dolar artarak 5,15 trilyon dolara ulaştı. Piyasa beklentisi 17,8 milyar dolardı.

NEW ABD'de tüketici kredileri, nisanda 20,7 milyar dolarla beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici kredileri, nisanda önceki aya kıyasla 20,7 milyar dolar artarak 5,15 trilyon dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, 17,8 milyar dolar artması yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler, aylık bazda 11,6 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 9,1 milyar dolar artış kaydetti.

Tüketici kredilerinde nisanda kaydedilen artış yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,8 oldu.

Devir yapan krediler bu dönemde yüzde 10,4, devir yapmayan krediler yüzde 2,9 yükseldi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
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