ABD'de Tüketici Kredileri Haziranda 7,37 Milyar Dolar Arttı

ABD Merkez Bankası, haziran ayında tüketici kredilerinin 7,37 milyar dolar artarak 5,1 trilyon dolara ulaştığını açıkladı. Kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler azalırken, ev, otomobil ve öğrenci kredileri yükseldi.

ABD'de tüketici kredileri haziranda 7,37 milyar dolarlık artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici kredileri, haziranda önceki aya kıyasla 7,37 milyar dolar artarak 5,1 trilyon dolar hacme ulaştı.

Piyasa beklentileri tüketici kredilerinin bu dönemde 7,4 milyar dolar artması yönündeydi.

Tüketici kredileri, mayısta 5,1 milyar dolarlık artış kaydetmişti.

Kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler haziranda aylık bazda 1,1 milyar dolar azalırken, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 8,4 milyar dolar yükseldi.

Tüketici kredileri, haziranda yıllık bazda da yüzde 1,8 arttı.

Devir yapan krediler, aynı dönemde yıllık yüzde 1 azalırken, devir yapmayan krediler yüzde 2,7 yükseldi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
