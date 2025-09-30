Haberler

ABD'de Tüketici Güven Endeksi Eylülde Düşüş Gösterdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, eylül ayında 94,2'ye gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Eylül verileri, tüketici güveninin en düşük seviyeye ulaştığını ve iş koşullarına yönelik olumsuz değerlendirmelerin artığını gösteriyor.

NEW ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, eylülde 94,2'ye gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin eylül ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi eylülde geçen aya kıyasla 3,6 puan azalarak 94,2 değerine indi.

Bu dönemde endekse dair piyasa beklentisi, 96 değerini alması yönündeydi.

Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin ağustos ayı verisi 97,4'ten 97,8 değerine yukarı yönlü revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, eylülde 7 puan azalışla 125,4'e geriledi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi de aynı dönemde 1,3 puan azalarak 73,4'e indi. Endeks, bu dönemde genellikle gelecek dönemde resesyona işaret eden 80 eşiğinin altında kaldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Kıdemli Ekonomisti Stephanie Guichard, tüketici güveninin eylülde nisan ayından bu yana en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Tüketicilerin iş koşullarına ilişkin değerlendirmelerinin son aylara göre çok daha az olumlu olduğuna işaret eden Guichard, mevcut iş olanaklarına ilişkin değerlendirmelerin üst üste dokuzuncu ayda düşmesinin iş ilanlarındaki düşüşle tutarlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında rüzgar tersine döndü! İşte saatler içinde sert düşüş

Altında rüzgar tersine döndü! İşte saatler içinde yaşanan düşüş
Endonezya'da yatılı okul çöktü: 3 ölü, 38 kişi enkaz altında

Yatılı okul çöktü: 3 ölü, 38 kişi enkaz altında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.