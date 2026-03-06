Haberler

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta beklentileri karşılayamadı

ABD'de şubat ayı tarım dışı istihdamı 92 bin kişi azaldı, işsizlik oranı ise yüzde 4,4'e yükseldi. Piyasa beklentileri altında kalan istihdam verileri, sağlık sektöründeki grevler ve diğer sektörlerdeki düşüşlerle şekillendi.

NEW ABD'de tarım dışı istihdam şubatta artış beklentilerinin aksine 92 bin kişi azalırken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı şubat ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam şubatta 92 bin kişi azaldı.

Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdamın bu dönemde 58 bin kişi artması öngörülüyordu.

Sağlık sektöründeki istihdam, grev faaliyetleri nedeniyle azalırken, bilgi teknolojileri ve federal hükümet alanlarındaki istihdam da düşüş eğilimini sürdürdü.

Tarım dışı istihdama ilişkin ocak ve geçen yılın aralık ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Tarım dışı istihdamda geçen yıl aralıkta kaydedilen değişim 48 bin artıştan 17 bin düşüşe revize edildi. Ocak ayındaki istihdam artışı da 130 binden 126 bine indirildi.

İşsizlik oranında artış

ABD'de işsizlik oranı ise şubatta 0,1 puan artışla yüzde 4,4'e ulaştı.

İşsizlik oranına ilişkin piyasa beklentisi, ocak ayında olduğu gibi yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Ülkedeki işsiz sayısı, şubatta 203 bin artarak 7 milyon 571 bine çıkarken, iş gücüne katılma oranı yüzde 62,1'den yüzde 62'ye düştü.

Haftalık ortalama çalışma saati şubatta 34,3 saat olarak korundu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,8 artarak 37,32 dolara ulaştı.

Piyasa beklentisi, ortalama saatlik kazancın aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,7 artması yönündeydi. Ortalama saatlik kazanç ocakta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artmıştı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
