ABD'de Sanayi Üretimi Nisan'da Değişim Kaydetmedi

ABD'de Sanayi Üretimi Nisan'da Değişim Kaydetmedi
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ABD Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, nisan ayında sanayi üretimi önceki aya göre değişiklik göstermedi. İmalat sanayi üretimi yüzde 0,4 azaldı ve kapasite kullanım oranı yüzde 77,7'ye geriledi.

ABD'de sanayi üretimi, nisanda değişim kaydetmedi.

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi nisanda önceki aya kıyasla değişim kaydetmedi.

Piyasa beklentileri sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Artacağı beklentilerinin aksine bu dönemde yatay bir seyir izleyen sanayi üretimi, martta yüzde 0,3 azalmıştı.

İmalat sanayi üretimi ise nisanda yüzde 0,4 azaldı.

Piyasa beklentileri imalat sanayi üretiminin yüzde 0,2 azalması yönündeydi. Piyasa beklentilerinden fazla azalış kaydeden imalat sanayi üretimi, martta yüzde 0,4 artmıştı.

Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,1 puan azalışla yüzde 77,7'ye geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen kapasite kullanım oranının mart ayında olduğu gibi yüzde 77,8 olması öngörülüyordu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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