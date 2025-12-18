Philadelphia Fed İmalat Endeksi aralıkta beklentilerin altında gerçekleşti

NEW ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, aralıkta eksi 10,2 ile piyasa beklentilerinin altına indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Philadelphia şubesi, aralık ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı. Banka tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre endeks, aralıkta 8,5 puan azalarak eksi 10,2'ye düştü.

Üst üste üç aydır negatif değer alan endekse dair piyasa beklentisi, bu dönemde 2,5 değerinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Sevkiyat endeksi ise aralıkta 11,9 puan artışla 3,2'ye, yeni sipariş endeksi 13,6 puan yükselişle 5'e ulaştı. İstihdam endeksi de aynı dönemde 6,9 puan artarak 12,9'a çıktı ve mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endekslerinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.