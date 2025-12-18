Haberler

Philadelphia Fed İmalat Endeksi aralıkta beklentilerin altında gerçekleşti

ABD Merkez Bankası'nın Philadelphia şubesi, aralık ayında imalat endeksinin eksi 10,2 puana düştüğünü açıkladı. Bu seviye, piyasa beklentisinin oldukça altında kalırken, sevkiyat ve yeni sipariş endekslerinde artış gözlemlendi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Philadelphia şubesi, aralık ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı. Banka tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre endeks, aralıkta 8,5 puan azalarak eksi 10,2'ye düştü.

Üst üste üç aydır negatif değer alan endekse dair piyasa beklentisi, bu dönemde 2,5 değerinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Sevkiyat endeksi ise aralıkta 11,9 puan artışla 3,2'ye, yeni sipariş endeksi 13,6 puan yükselişle 5'e ulaştı. İstihdam endeksi de aynı dönemde 6,9 puan artarak 12,9'a çıktı ve mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endekslerinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
