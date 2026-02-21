Haberler

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

Güncelleme:
ABD'de petrol sondaj kuleleri bu hafta değişmeyerek 409'da sabit kaldı. Son bir yılda ise bu rakam 79 azalmış durumda. Brent ve WTI petrol fiyatları ise dalgalanmalar gösterdi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre değişmeyerek 409'da sabit kaldı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 79 azaldı.

Perşembe gününü 71,60 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 71,26 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 66,35 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 66,68 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
