ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Değişmedi

Baker Hughes'un haftalık verilerine göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 414'te sabit kaldı. Son bir yılda bu sayı 65 azaldı. Brent ve WTI petrol fiyatları ise hafif dalgalanmalar gösterdi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 31 Ekim-7 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 414'te sabit kaldı.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 65 azaldı.

Öte yandan, perşembe gününü 63,33 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 63,38 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 59,43 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 59,76 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
