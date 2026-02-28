ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azalarak 407 oldu.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 2 azalarak 407 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 79 azaldı.

Perşembe gününü 70,84 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,87 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 67,02 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 65,21 dolar seviyesinde tamamlamıştı.