ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı

Güncelleme:
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 artarak 418'e yükseldi. Ancak, son bir yılda bu sayı 70 azalmış durumda. Brent petrolün varil fiyatı 66,12 dolara, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,32 dolara geriledi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 12-19 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre 2 artarak 418'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 70 azaldı.

Perşembe gününü 67,11 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 66,12 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cumayı 62,32 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 63,31 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
