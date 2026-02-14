ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir haftada 3 azalarak 409'a düştü. Geçtiğimiz yıl ise bu sayı 72 azalmıştı. Brent petrol fiyatı 67,75 dolar seviyesinde kapanırken, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı 62,89 dolar oldu.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 3 azalarak 409 oldu.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verileri yayımlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Şubat tarihlerinde bir önceki döneme göre 3 azalarak 409 oldu.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 72 azaldı.
Perşembe gününü 67,52 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 67,75 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 62,89 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 62,84 dolar seviyesinde tamamlamıştı.