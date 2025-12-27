Haberler

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 artarak 409'a yükseldi. Ancak son bir yılda 74 kule azaldığı bildirildi. Brent petrol varil fiyatı 62,24 dolara, WTI tipi ham petrol varil fiyatı ise 58,35 dolara ulaştı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 19-26 Aralık tarihleri arasında bir önceki haftaya göre 3 artarak 409 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 74 azaldı.

Perşembe gününü 61,81 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 62,24 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 58,35 dolar düzeyinde kapattı.

WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 58,30 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

