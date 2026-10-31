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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 24-30 Ekim haftasında 2 artarak 462'ye yükseldi

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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 24-30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 462'ye yükseldi. Baker Hughes verilerine göre ülkedeki kule sayısı son bir yılda 48 arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 24-30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 462'ye yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 48 arttı.

Brent petrolün varil fiyatı cuma 113,43 dolardan işlem gününü tamamlarken Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 102,95 dolar seviyesinde kapattı.

Kaynak: AA
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