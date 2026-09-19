ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Eylül'de 2 artışla 452'ye yükseldi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Eylül'de 2 artışla 452'ye yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Baker Hughes'un haftalık verilerine göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Eylül'de önceki haftaya göre 2 artarak 452'ye yükseldi. Ülkedeki kule sayısı son 1 yılda 34 artarken Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 103,87 dolardan işlem gününü tamamladı.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Eylül'de önceki haftaya göre 2 artarak 452'ye yükseldi.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda 34 arttı.
Brent petrolün varil fiyatı cuma 103,87 dolardan işlem gününü tamamlarken, Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 99,53 dolar seviyesinde kapattı.
Kaynak: AA