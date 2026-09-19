Haberler

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Eylül'de 2 artışla 452'ye yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Baker Hughes'un haftalık verilerine göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Eylül'de önceki haftaya göre 2 artarak 452'ye yükseldi. Ülkedeki kule sayısı son 1 yılda 34 artarken Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 103,87 dolardan işlem gününü tamamladı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Eylül'de önceki haftaya göre 2 artarak 452'ye yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda 34 arttı.

Brent petrolün varil fiyatı cuma 103,87 dolardan işlem gününü tamamlarken, Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 99,53 dolar seviyesinde kapattı.

Kaynak: AA
Görevden uzaklaştırılan Savcı Uçuk hakkında gözaltı talimatı

Başsavcılık da düğmeye bastı: O savcı için gözaltı kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı başlıyor

Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı

Trabzonspor'da yıldız operasyonu! Fabinho ve Salah'ın ardından Boateng bombası

Trabzonspor dünya yıldızına doymuyor! Şehre getirildi

Brezilya'da 16 cinayetin şüphelisi, kadın kılığında kucağında çocukla yakalandı

Suç makinesi firari kadın kılığında kucağında çocukla yakalandı
Milli forma gururu! Adil Demirbağ'dan duygusal mesaj

A Milli Takım'a çağrılan Adil'den ilk sözler
Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme! 40 şüphelinin tamamı tutuklandı

Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme! Tamamı tutuklandı
Adı tartışma konusu olan YENİ Parti'de iki isim üzerinde duruluyor

Yargıtay tebligatı göndermişti: Masada 2 alternatif isim var

Trump'tan CNN, MS NOW ve Politico'ya Beyaz Saray yasağı

Ülkenin en çok izlenen televizyonuna Beyaz Saray'ın kapılarını kapattı