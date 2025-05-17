ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 1 Azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'in haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 9-16 Mayıs'ta bir önceki haftaya göre 1 azalarak 473'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 24 azaldı.

Perşembe gününü 64,24 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 64,53 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 61,62 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 61,69 dolar seviyesinde tamamlamıştı.