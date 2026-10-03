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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 1 artışla 456'ya yükseldi

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Baker Hughes'un haftalık verilerine göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 26 Eylül-2 Ekim haftasında 1 artarak 456'ya yükseldi. Kule sayısı son 1 yılda 34 artarken Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 102,25 dolardan tamamladı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Eylül -2 Ekim haftasında önceki haftaya göre 1 artarak 456'ya yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda 34 arttı.

Brent petrolün varil fiyatı cuma 102,25 dolardan işlem gününü tamamlarken Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 91,26 dolar seviyesinde kapattı.

Kaynak: AA
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