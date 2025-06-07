ABD'de Petrol Sondaj Kuleleri Sayısı Düşüşte

ABD'de Petrol Sondaj Kuleleri Sayısı Düşüşte
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de petrol sondaj kulelerinin sayısı bu hafta 9 adet azalarak 442'ye geriledi. Son bir yılda toplamda 50 kule eksildi. Brent petrol fiyatı 66,34 dolara yükselirken, WTI tipi ham petrol 62,37 dolar seviyesinden kapandı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 9 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 30 Mayıs-6 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 9 azalarak 442'ye geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 50 azaldı.

Perşembe gününü 65,03 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 66,34 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 62,37 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 62,64 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i elektrik çarptı

CHP'li büyükşehir belediye başkanını elektrik çarptı! Durumu ağır
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.