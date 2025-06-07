ABD'de Petrol Sondaj Kuleleri Sayısı Düşüşte
ABD'de petrol sondaj kulelerinin sayısı bu hafta 9 adet azalarak 442'ye geriledi. Son bir yılda toplamda 50 kule eksildi. Brent petrol fiyatı 66,34 dolara yükselirken, WTI tipi ham petrol 62,37 dolar seviyesinden kapandı.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 9 azaldı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 30 Mayıs-6 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 9 azalarak 442'ye geriledi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 50 azaldı.
Perşembe gününü 65,03 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 66,34 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 62,37 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 62,64 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi