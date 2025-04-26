İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

İBB'ye yönelik yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
İBB'ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler! Murat Ongun'un eşi de gözaltında

Murat Ongun ve Dilek İmamoğlu'nun en yakınları da gözaltında
Konya'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi! Bir ilimiz daha güne depremle uyandı
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı? Naci Görür tartışmalara noktayı koydu

Ufukta olası bir deprem var mı? Naci Görür tartışmalara noktayı koydu

ABD'de Petrol Sondaj Kuleleri Sayısı Arttı

ABD'de Petrol Sondaj Kuleleri Sayısı Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de petrol sondaj kuleleri sayısı bu hafta 2 artarak 483'e yükseldi. Ancak, son bir yılda toplam 23 kule azaldığı kaydedildi. Brent petrolün varil fiyatı 66,87 dolara çıkarken, WTI tipi ham petrol ise 63,02 dolardan işlem gördü.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18-25 Nisan'da bir önceki haftaya göre 2 artarak 483'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 23 azaldı.

Perşembe gününü 66,55 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 66,87 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 63,02 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 62,79 dolar seviyesinde tamamladı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.