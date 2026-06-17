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ABD'de perakende satışlar mayısta beklenenden fazla arttı

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ABD'de perakende satışlar mayısta aylık bazda yüzde 0,9 artarak 763,7 milyar dolara yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. En yüksek artış benzin istasyonlarında kaydedildi.

ABD'de perakende satışlar mayısta aylık bazda yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışların tutarı mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarak 763,7 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri perakende satışların bu dönemde yüzde 0,5 artması yönündeydi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren perakende satışlar, nisan ayında yüzde 0,4 artmıştı.

Perakende satışlar mayısta yıllık bazda da yüzde 6,9 arttı.

Söz konusu dönemde satış tutarındaki en yüksek artış, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yükselen petrol fiyatlarına bağlı olarak benzin istasyonlarında kaydedildi.

Çeşitli mağaza perakendecileri, mağaza dışı perakendeciler, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalar, mobilya ve ev eşyası mağazaları, sağlık ve kişisel bakım mağazaları, genel ürün mağazaları, spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitapların satıldığı mağazalar ile giyim mağazalarında da arttı.

Buna karşın, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalar ile gıda ve içecek mağazalarında satışlar yatay seyretti. Yiyecek ve içecek hizmeti sunulan mekanlar ile elektronik ve beyaz eşya satılan mağazalardaki satışlar ise düşüş gösterdi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
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