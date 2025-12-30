Haberler

ABD'de konut fiyatları ekimde yıllık yüzde 1,4 yükseldi

Güncelleme:
S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, Ekim ayında yıllık %1,4 artış gösterdi. Chicago, konut fiyatlarının en fazla yükseldiği şehir olurken, Tampa en büyük düşüşü yaşadı.

NEW ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 1,4 arttı.

S&P Dow Jones Indices, ekim ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,4 arttı.

Bu dönemde biraz hızlanmasına rağmen zayıf artış seyrini sürdüren endeks, eylülde yıllık yüzde 1,3 yükselmişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,3 artış kaydetti.

Endekse dair piyasa beklentileri yüzde 1,1 yükselmesi yönündeydi. Endeks, eylülde yüzde 1,4 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir ekimde Chicago oldu. Chicago'da bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 5,8 arttı.

Chicago'nun ardından konut fiyatlarının en fazla arttığı kentler, yüzde 5 ile New York ve yüzde 4,1 ile Cleveland olarak sıralandı.

Aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla düştüğü kent ise yüzde 4,2 azalışla Tampa olarak kaydedildi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
500

