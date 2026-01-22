Haberler

ABD'de kişisel tüketim harcamaları geçen yıl kasımda arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, geçen yıl kasım ayında yüzde 0,5 oranında artış gösterdi. Ekim ve Kasım 2025 dönemine ilişkin veriler açıklandı ve kişisel gelirler de aynı dönemde yüzde 0,3 artış kaydetti.

NEW ABD'de kişisel tüketim harcamaları geçen yıl kasımda yüzde 0,5 ile beklentiler dahilinde arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim ve Kasım 2025'e ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, kişisel gelirler geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artış kaydetti.

Piyasa beklentisi, kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi. Kişisel gelirler, geçen yıl ekimde yüzde 0,1 yükselmişti.

Kişisel tüketim harcamaları da geçen yıl kasımda, ekim ayında da olduğu gibi aylık bazda yüzde 0,5 arttı ve beklentilere paralel artış kaydetti.

Fed'in enflasyon göstergesi aylık bazda beklentilere paralel

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,8 ile yükseldi.

Söz konusu dönemde aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşen endeks, geçen yıl ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,7 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Aylık ve yıllık bazda beklentiler doğrultusunda artan endeks, geçen yıl ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,7 artmıştı.

ABD'de 1 Ekim 2025'te başlayan ve 43 gün süren hükümet kapanması dolayısıyla veri takvimi aksamıştı. Bu nedenle geçen yılın ekim ve kasım aylarına ait veriler aynı bültende açıklandı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya

Stadyumdaki konseri gürültü çıkıyor diye şikayet ettiler
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı

Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda'dan çıkardı
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

Acun Ilıcalı'nın ortağı havalimanında gözaltına alındı
Aziz Yıldırım'ın Bursa molası: Dönercide 100 bin TL'lik şıklık

Aziz Yıldırım'ın kombininin değeri öyle böyle değil