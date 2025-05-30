ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Artış Gösterdi

ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Artış Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de kişisel tüketim harcamaları nisan ayında yüzde 0,2 artarken, kişisel gelirler de yüzde 0,8 yükseldi. Fed'in enflasyon göstergeleri, çekirdek harcamaların en düşük artışını kaydetti.

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, nisanda yüzde 0,2 ile piyasa beklentileri dahilinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, kişisel gelirler nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı. Amerikalıların kişisel gelirlerinin bu dönemde yüzde 0,3 artması bekleniyordu.

Ülkede kişisel gelirler, martta yüzde 0,7 artmıştı. Kişisel tüketim harcamaları da nisanda aylık bazda yüzde 0,2 yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artış gösteren kişisel tüketim harcamaları, martta yüzde 0,7 artmıştı.

Fed'in enflasyon göstergesinde yavaşlama

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda da yüzde 2,1 yükseldi.

Aylık bazda beklentilere paralel seyreden endeksin, yıllık bazda yüzde 2,2 artacağı öngörülüyordu. Endeks, martta aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 2,3 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

Bu dönemde çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük artışını kaydetti.

Aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel artan endeks, martta aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık yüzde 2,7 yükselmişti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz

İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İşçilerin istediği maaşla belediyenin teklifi arasında uçurum var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Kayserispor'dan Acun Ilıcalı'ya olay sözler

Süper Lig ekibi Acun Ilıcalı'yı topa tuttu
Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası çıktı

Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.