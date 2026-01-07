Haberler

ABD'de açık iş sayısı geçen yıl kasımda azaldı

ABD'de, geçen yıl kasım ayında JOLTS verilerine göre açık iş sayısı 7 milyon 146 bine düştü ve piyasa beklentisi olan 7 milyon 610 binin altında kaldı. İşe alım sayısı da azalarak 5 milyon 115 bine geriledi.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, geçen yıl kasımda 7 milyon 146 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Kasım 2025'e ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla 303 bin azalışla 7 milyon 146 bine indi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 610 bin olması öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin Ekim 2025 verisi 7 milyon 449 bin olarak kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısı, konaklama ve yiyecek hizmetleri, ulaştırma, depolama, kamu hizmetleri ve toptan ticarette azalırken, inşaat sektöründe arttı.

İşe alım sayısı da aynı dönemde 253 bin azalarak 5 milyon 115 bine geriledi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı ise bu dönemde 11 bin artışla 5 milyon 80 bine çıktı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
