ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de işsizlik maaşı başvurularında, 14 Mart ile biten haftada 205 binlik rakamla beklentilerin altında kalındı. Piyasa beklentisi 215 bin başvuru yönündeydi. Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 1 milyonu aştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 205 bine düştü.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 215 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 213 bin olarak korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 750 azalarak 210 bin 750'ye geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 7 Mart ile biten haftada 10 bin artışla 1 milyon 857 bine yükseldi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor
Bayram kısıtlaması! Trafiğe çıkamayacaklar

Bayram kısıtlaması! Trafiğe çıkamayacaklar
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

Otomotiv devi kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle

Kriz büyüyor! İran'dan dünyanın kilit noktası için yeni hamle
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor
Gecenin kahramanı Uğurcan Çakır'dan paylaşım: Bir mesajı var

Gecenin kahramanı Uğurcan'dan flaş paylaşım
Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İşte istenen ceza

Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçan Kayserili: İşte istenen ceza