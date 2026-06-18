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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

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ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 13 Haziran haftasında 226 bine düşerken, piyasa beklentisi olan 225 binin hafif üzerinde kaldı. Devam eden başvurular ise 3 ayın zirvesine çıktı.

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 13 Haziran ile biten haftada 226 bine inmesine karşın piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 13 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azalarak 226 bine geriledi.

Piyasa beklentisi bu dönemde işsizlik maaşı başvurularının 225 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 229 binden 230 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 4 bin artışla 223 bin 250'ye çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı da 6 Haziran ile biten haftada 24 bin kişi artarak 1 milyon 810 bin oldu ve yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
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