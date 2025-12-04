Haberler

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

Güncelleme:
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Kasım ile biten haftada 191 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Bu rakam Eylül 2022'den bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Kasım ile biten haftada 191 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 27 bin kişi azalarak 191 bin oldu ve Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 219 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 216 binden 218 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 9 bin 500 azalarak 214 bin 750'ye düştü.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 22 Kasım ile biten haftada 4 bin azalışla 1 milyon 939 bine indi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
