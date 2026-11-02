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ABD'de imalat sektöründe büyüme ekimde hızlandı, ISM PMI 55,5'e çıktı

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ABD'de ISM imalat sanayi PMI, ekimde önceki aya göre 1 puan artarak 55,5'e yükseldi ve imalat sektöründeki büyümenin hızlandığına işaret etti. S&P Global'in imalat PMI verisi ise ekimde 54,9'a aşağı yönlü revize edildi.

NEW ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 55,5'e çıkarak imalat sektöründeki büyümenin hızlandığına işaret etti.

ISM, ekim ayına ilişkin imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI ekimde önceki aya kıyasla 1 puan artarak 55,5'e yükseldi.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 54,5 değerini alması yönündeydi.

İmalat sektöründeki büyümenin hızlandığına işaret eden endeks eylülde de 54,5 olarak kaydedilmişti.

Yeni siparişler endeksi ekimde önceki aya göre 0,2 puan artarak 55,5'e yükselirken, üretim endeksi 2,3 puan artışla 59'a ulaştı. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 0,3 puan azalışla 52,4'e geriledi.

Bu dönemde imalat sanayisindeki 12 sektörde büyüme görülürken, 3 sektörde daralma kaydedildi.

Plastik ve kauçuk ürünleri, elektrikli ekipman, cihaz ve bileşenler, makine, bilgisayar ve elektronik ürünleri, tekstil fabrikaları, birincil metaller, ulaşım ekipmanları, işlenmiş metal ürünler, mobilya ve ilgili ürünler, kimyasal ürünler, çeşitli imalat ile gıda, içecek ve tütün ürünlerinde büyüme görüldü.

Baskı ve ilgili destek faaliyetleri, kağıt ürünleri ve metal dışı mineral ürünlerde ise daralma yaşandı.

- S&P Global'in imalat PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

S&P Global de ekim ayına ilişkin imalat PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sektörü PMI verisi ekimde önceki aya kıyasla 1 puan azalarak 54,9 oldu.

Ekim ayına ilişkin öncü verilerde endeksin 56 değerini aldığı açıklanmıştı.

Aşağı yönlü revizyona rağmen sektörde büyümenin sürdüğüne işaret eden endeks, eylülde 55,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

PMI verilerinde 50 ve üzerindeki değerler sektörde genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA
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