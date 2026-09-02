ABD'de imalat sanayi siparişleri temmuzda arttı

NEW ABD'de imalat sanayi yeni siparişlerinin tutarı temmuzda aylık bazda yüzde 0,9 artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayı imalat sanayi yeni siparişlerine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede imalat sanayi yeni siparişlerinin değeri temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarak 663,6 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri, yeni siparişlerin bu dönemde yüzde 0,7 artması yönündeydi.

İmalat sanayisinde yeni siparişler haziran ayında yüzde 0,2 azalışla 657,8 milyar dolara düşmüştü.

Dayanıklı mallara yönelik yeni siparişler temmuzda yüzde 1,1 artarken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler de yüzde 0,7 yükseldi.

İmalat sanayi yeni siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan imalat sektörünün gelecekteki performansına ilişkin öncü göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA