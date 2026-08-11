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ABD'de ikinci el konut satışları beklentiyi aştı

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ABD'de ikinci el konut satışları temmuzda aylık %1,7 azalarak 4,06 milyona gerilese de piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Yıllık bazda %0,7 artan satışlarda medyan fiyat %2 artışla 434 bin 100 dolara çıktı.

NEW ABD'de ikinci el konut satışları temmuzda yüzde 1,7 azalmasına karşın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), temmuz ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satış sayısı mevsim etkilerinden arındırılmış olarak temmuzda aylık bazda yüzde 1,7 azalışla 4,06 milyona geriledi.

İkinci el konut satış sayısına dair piyasa beklentisi, bu dönemde 4,05 milyon olması yönündeydi.

Temmuzda piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ikinci el konut satış sayısı, haziranda 4,13 milyon olarak kaydedilmişti.

İkinci el konut satışları temmuzda yıllık bazda ise yüzde 0,7 artış gösterdi.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı da temmuzda yıllık bazda yüzde 2 artarak 434 bin 100 dolara yükseldi.???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, son birkaç aydır yükselen konut kredisi faiz oranlarına rağmen konut satışlarının şaşırtıcı derecede istikrarlı bir seyir izlediğini belirtti.

Yun, ortalama konut kredisi faiz oranları yüzde 6 seviyelerine geri dönerse konut piyasasının daha canlı bir durumda olacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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