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ABD'de ikinci el konut satışları ağustosta geriledi

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NEW ABD'de ikinci el konut satışları, ağustosta yüzde 2 azalarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

NEW ABD'de ikinci el konut satışları, ağustosta yüzde 2 azalarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), ağustos ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satış sayısı mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ağustosta aylık bazda yüzde 2 azalışla 3,98 milyona geriledi.

Ağustosta piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen ikinci el konut satış sayısı, temmuzda yüzde 1,7 düşüşle 4,06 milyon olarak kaydedilmişti.

İkinci el konut satışları ağustosta yıllık bazda da yüzde 1,2 azalış gösterdi.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı ise ağustosta yıllık bazda yüzde 1,6 artarak 429 bin 100 dolara yükseldi.???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, yüksek mortgage faiz oranları nedeniyle konut satın alma faaliyetlerinde düşüş görülmesinin şaşırtıcı olmadığını ifade etti.

Yüksek faiz oranlarına rağmen konut talebinin ücret ve istihdam artışıyla desteklendiğine işaret eden Yun, piyasada satışa sunulan konut arzının bolluğunun alıcılara pazarlık konusunda daha iyi fırsatlar sağladığını belirtti.

Kaynak: AA
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