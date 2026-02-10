Haberler

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, ekonominin ilk çeyrekte yüzde 6'dan fazla büyüyebileceğini söyledi

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ihracatın artışının Gayri Safi Yurt İçi Hasılasını (GSYH) büyüteceğini ve bu yıl ilk çeyrekte yüzde 6'nın üzerinde bir büyüme görülebileceğini açıkladı.

Lutnick, ABD Senatosunun Ödenekler Komitesi'nde "Ticaret Bakanlığında Geniş Bant Dağıtım Finansmanının Gözden Geçirilmesi" isimli oturumda konuştu.

Senatörlerden gelen, doların son dönemdeki değer kaybı ile ilgili soru üzerine Lutnick, "Dolar, uzun yıllar boyunca ABD ekonomisinin dünyaya ihracat yapmasını engellemek için yüksek tutuldu. Doların şu anki seviyesi daha doğal." değerlendirmesini yaptı.

Lutnick, ABD'nin ihracatının artması dolayısıyla Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) büyüdüğüne dikkati çekti.

ABD GSYH'sinin geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 arttığını anımsatan Lutnick, "Benim görüşüm, dördüncü çeyrekte yüzde 5'in üzerinde büyüme olacağı ve ilk çeyrekte yüzde 6'nın üzerine çıkabileceğimiz yönünde." diye konuştu.

Lutnick, gümrük vergileri dolayısıyla ABD'nin ithalatının da zayıfladığını, bu gibi nedenlerin GSYH büyümesine yansıdığını anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın üretimi "Amerika'da yapma" hedefine değinen Lutnick, bu kapsamda bu yıl imalat sektörü istihdamında "muazzam bir artış" görüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
