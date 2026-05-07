Haberler

ABD'de hava yollarının yakıt maliyetleri mart ayında yüzde 56,4 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Ulaştırma Bakanlığı, hava yolu yakıt maliyetlerinin mart ayında yüzde 56,4 artış gösterdiğini açıkladı. Spirit Airlines, artan yakıt fiyatları nedeniyle tüm uçuşlarını iptal ederek faaliyetlerini sonlandırdı.

ABD Ulaştırma Bakanlığı, hava yolu yakıt maliyetlerinin mart ayında yüzde 56,4 arttığını bildirdi.

The Hill'in haberine göre, ABD Ulaştırma Bakanlığına bağlı Ulaştırma İstatistikleri Bürosu (BTS), ABD'deki tarifeli hava yollarının mart ayında toplam yakıt harcamalarını açıkladı.

Mart ayında toplam yakıt harcamalarının 5,06 milyar dolar olduğu kaydedilen açıklamada, bunun şubattaki 3,23 milyar dolara kıyasla yüzde 56,4 artış gösterdiğini aktardı.

Spirit Airlines, artan yakıt fiyatları nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu duyurmuştu

Merkezi ABD'de bulunan ve düşük maliyetli iş modelini benimseyen hava yolu şirketi Spirit Airlines, 2 Mayıs'ta tüm uçuşlarını iptal ederek faaliyetlerini derhal sonlandırma kararı almıştı.

Spirit Üst Yöneticisi Dave Davis, son haftalarda yakıt fiyatlarında yaşanan ani ve kalıcı artışın şirketi bu noktaya getirdiğini belirterek, "İşletmeyi sürdürebilmek için yüz milyonlarca dolarlık ek likiditeye ihtiyaç vardı ve bunu sağlayamadık." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Spirit Airlines'ın ABD/İsrail-İran savaşının yol açtığı artan yakıt fiyatları nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı yönündeki iddiayı yalanlamış ve 2 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, "Spirit, İran ile savaş başlamadan çok önce de zor durumdaydı." demişti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız

Trump'ın beklediği mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'de yaprak dökümü! Veda edecek bir isim daha belli oldu

Uzak Şehir'de yaprak dökümü! Bir isim daha belli oldu
Meteoroloji güzel haberi verdi! Ama mutluluk kısa sürecek

Meteoroloji güzel haberi verdi! Ama mutluluk kısa sürecek
Abonelik sistemine geçen Karolin Fişekçi'den skandal sözler

Rezilliğini skandal sözlerle savundu: Namus gitti diyorlar ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı

Siyaset değil kardeşlik mesajı: iki cumhurbaşkanı el ele yürüdü
Uzak Şehir'de yaprak dökümü! Veda edecek bir isim daha belli oldu

Uzak Şehir'de yaprak dökümü! Bir isim daha belli oldu
Epstein'in 'intihar notu' ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf

Sapık milyarderin intihar notu ortaya çıktı! Hücre arkadaşı bulmuş
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı