ABD'de hanehalkı serveti yılın ikinci çeyreğinde yükseldi

NEW ABD'de hanehalkı net varlığı, bu yılın ikinci çeyreğinde 195,9 trilyon dolara çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan-haziran dönemine ait "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, hanehalkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların net varlığı, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla 12,8 trilyon dolar artarak 195,9 trilyon dolara yükseldi.

Toplam hanehalkı serveti, ilk çeyrekte ise 183,1 trilyon dolar olarak kaydedilmişti.

Bu dönemdeki artışta, net işlemler ve yeniden değerlemeler etkili oldu. Hanehalkının elinde bulundurduğu hisse senetlerinin değeri ikinci çeyrekte 10,7 trilyon dolar, gayrimenkul değeri 1,1 trilyon dolar artış gösterdi. Mevduatlar ise 0,1 trilyon dolar azaldı.

Aynı dönemde hanehalkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların borcu da yıllık bazda yüzde 5 yükseldi.

Kaynak: AA