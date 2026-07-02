Haberler

ABD'de fabrika siparişleri mayısta azaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de fabrika siparişleri mayısta yüzde 1,3 azalarak 657,4 milyar dolara geriledi. Beklenti yüzde 1,7 düşüş yönündeydi.

ABD'de fabrika siparişlerinin tutarı mayısta yüzde 1,3 ile beklenenden az düşüş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişlerinin tutarı mayısta önceki aya kıyasla yüzde 1,3 azalarak 657,4 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde piyasa beklentileri, fabrika siparişlerinin yüzde 1,7 azalması yönündeydi.

Fabrika siparişlerinin tutarı nisan ayında yüzde 5,3 artışla 665,9 milyar dolar olmuştu.

Dayanıklı mal siparişleri mayısta yüzde 4,5 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 2,2 arttı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü

Havalimanından emniyete böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem

Tatil cenneti ilçemizde korkutan deprem
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
Çatalca'da boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı

Dehşete düşüren görüntüler! Bunu yapan cani kaçtı
Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor

Bu sistem bize de gelsin! Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Jose Mourinho gözünü kararttı: 213 milyon Euro'luk transfer

Jose Mourinho gözünü kararttı: 213 milyon Euro'luk transfer
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı

40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle geliyor
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var

Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var