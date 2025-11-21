Haberler

ABD'de Ekim Ayı TÜFE Verisi Yayınlanmayacak

Güncelleme:
Federal hükümetin kapanması nedeniyle ekim ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi verileri toplanamadı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, verilerin geriye dönük elde edilemeyeceğini açıkladı.

ABD'de federal hükümetin kapalı olduğu süreçte verilerin toplanamaması nedeniyle ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi yayımlanmayacak.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), federal hükümetin açılmasının ardından veri takvimine ilişkin yeni güncellemeleri paylaştı.

BLS'den yapılan açıklamada, ekim ayı verilerinin ödenek eksikliği nedeniyle toplanamadığı ve bu verilerin geriye dönük elde edilemediği belirtildi.

Bazı endekslerde anket verileri yerine anket dışı kaynakların kullanıldığı aktarılan açıklamada, ekim ayı için geriye dönük olarak elde edilebilen çoğu anket dışı verinin kasım verileriyle birlikte açıklanacağı kaydedildi.

Açıklamada, daha önce 10 Aralık'ta yayımlanması planlanan kasım ayı TÜFE verisinin ise 18 Aralık'ta açıklanacağı bildirildi.

ABD'de geçen hafta sona eren ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması nedeniyle ekonomik veri akışı aksamıştı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
