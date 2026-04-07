ABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, dayanıklı mal siparişleri şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalarak 315,5 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentisi ise bu düşüşün yüzde 1,1 olması yönündeydi.

ABD Ticaret Bakanlığı şubat ayına ilişkin dayanıklı mal sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 azalarak 315,5 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin tutarının bu dönemde yüzde 1,1 azalması yönündeydi.

Dayanıklı mal siparişlerinin tutarı ocakta yüzde 0,5 azalmıştı.

Ulaşım hariç siparişler şubatta yüzde 0,8 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 1,2 düştü.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
