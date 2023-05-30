ABD'de Borçlanma Tavanı Uzlaşması Sağlanamadı
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ABD'de borçlanma tavanın yükseltilmesine ilişkin Biden ile McCarthy'nin son görüşmesinden somut bir uzlaşma çıkmadı. Maliye Bakanı Yellen 1 Haziran'a kadar nakit sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulundu. Ayrıntıları Serdar Cebe aktarıyor
ABD'de borçlanma tavanın yükseltilmesine ilişkin Biden ile McCarthy'nin son görüşmesinden somut bir uzlaşma çıkmadı. Maliye Bakanı Yellen 1 Haziran'a kadar nakit sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulundu. Ayrıntıları Serdar Cebe aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com / Ekonomi