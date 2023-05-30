ABD'de Borçlanma Tavanı Uzlaşması Sağlanamadı

ABD'de borçlanma tavanın yükseltilmesine ilişkin Biden ile McCarthy'nin son görüşmesinden somut bir uzlaşma çıkmadı. Maliye Bakanı Yellen 1 Haziran'a kadar nakit sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulundu. Ayrıntıları Serdar Cebe aktarıyor