Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

ABD'de Borçlanma Tavanı Uzlaşması Sağlanamadı

Ekonomi Haberleri

ABD'de borçlanma tavanın yükseltilmesine ilişkin Biden ile McCarthy'nin son görüşmesinden somut bir uzlaşma çıkmadı. Maliye Bakanı Yellen 1 Haziran'a kadar nakit sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulundu. Ayrıntıları Serdar Cebe aktarıyor

ABD'de borçlanma tavanın yükseltilmesine ilişkin Biden ile McCarthy'nin son görüşmesinden somut bir uzlaşma çıkmadı. Maliye Bakanı Yellen 1 Haziran'a kadar nakit sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulundu. Ayrıntıları Serdar Cebe aktarıyor

Kaynak: DailyMotion.com / Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Serdar Cebe Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title