Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD'de bankacılık sektörünün karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5,9 azalarak 84,8 milyar dolara geriledi.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin Üç Aylık Bankacılık Profili verilerini açıkladı.

Buna göre, FDIC sigortası kapsamındaki 4 bin 205 ticari banka ve tasarruf kurumunun toplam net karı bu yılın üçüncü çeyreğinde 84,8 milyar dolar oldu.

Söz konusu tutar, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5,9 azalmasına karşın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 arttı.

Üç aylık net kardaki düşüşte, önceki çeyrekte kaydedilen tek seferlik kazançların bu çeyrekte tekrarlanmaması, mevcut çeyrekte menkul kıymet satışlarından kaynaklanan zararlar, faiz dışı gelirlerdeki azalış ve karşılık giderlerindeki yükseliş etkili oldu.

Topluluk bankalarının net karı ise bu dönemde önceki çeyreğe kıyasla büyük ölçüde değişmedi.

Sektörün net faiz marjı, önceki çeyreğe göre 7 baz puan artarak yüzde 3,39'a yükseldi.

Yurt içi mevduatlar, üst üste dokuzuncu çeyrekte artış kaydederek yüzde 0,9 büyüdü.

Kredi hacmi, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 1,9, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 arttı.

Vadesi geçmiş ve tahsili gecikmiş kredilerin oranları hafif yükselirken net zarar yazma oranı önceki çeyreğe kıyasla sınırlı ölçüde geriledi.

Bankaların menkul kıymet portföylerindeki toplam gerçekleşmemiş zararlar, büyük ölçüde faiz oranlarındaki artışın etkisiyle önceki çeyrekteki 326,7 milyar dolar seviyesinden 486 milyar dolara yükseldi. Söz konusu zararlar, 2023'ün üçüncü çeyreğinde kaydedilen zirve seviyesinin oldukça altında kalmaya devam etti.

Kaynak: AA