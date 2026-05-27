ABD'de bankacılık sektörünün karı ilk çeyrekte yüzde 3,6 arttı

Güncelleme:
ABD'de bankacılık sektörünün net karı, 2026'nın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 3,6 artarak 80,5 milyar dolara yükseldi. FDIC verilerine göre artışa büyük bankaların faiz dışı gelirlerindeki güçlü büyüme öncülük etti.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin 3 Aylık Bankacılık Profili verilerini açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, FDIC sigortası kapsamındaki 4 bin 278 ticari banka ve tasarruf kurumunun net karının, bu yılın ilk çeyreğinde 80,5 milyar olduğu bildirildi.

Bankaların karının yılın ilk çeyreğinde, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,6 arttığı ifade edilen açıklamada, bu artışa büyük bankaların faiz dışı gelirlerindeki güçlü büyümenin öncülük ettiği belirtildi.

Açıklamada, FDIC'nin yakından izlemeye devam ettiği belirli portföylerdeki zayıflığa rağmen varlık kalitesi göstergelerinin genel itibarıyla olumlu seyrini koruduğu ifade edildi.

Yurt içi mevduatların artışını art arda yedinci çeyrekte sürdürdüğü belirtilen açıklamada, kredi büyümesinin güçlü bir seyir izlediği kaydedildi.

Açıklamada, "Bankacılık sektörü, kredi verme faaliyetlerini destekleyen ve olası kayıplara karşı koruma sağlayan güçlü sermaye ve likidite seviyelerini korumaya devam etti." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
